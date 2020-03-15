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Лента
Матч-центр
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Юрий Газинский
№8
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 1989 (30) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
россия. кубок
лига европы квалификация
отборочные матчи к че-2016
россия. фнл
россия. фнл второй этап
россия. первый дивизион
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
Сочи
2 : 0
Краснодар
15.03.2020
15 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 62'
Сочи
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 62'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
Краснодар
0 : 0
Тамбов
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 57' - 90'
Арсенал
1
Краснодар
2
минуты: 57' - 90'