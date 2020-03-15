Юрий Газинский
№8
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
20 июля 1989 (30) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
15.03.2020 15 марта 2020 вс 14:00
Сочи
2 : 0
Краснодар
15.03.2020 15 марта 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 62'
Сочи
2
Краснодар
0
минуты: 1' - 62'
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 16:30
Краснодар
1 : 1
ЦСКА
7.12.2019 7 дек. 2019 сб 16:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2019 2 дек. 2019 пн 19:30
Краснодар
0 : 0
Тамбов
2.12.2019 2 дек. 2019 пн 19:30
минуты: 1' - 90'
Краснодар
0
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 16:30
минуты: 57' - 90'
Арсенал
1
Краснодар
2
минуты: 57' - 90'