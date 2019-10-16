Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Украина
Подписаться
Сайт
ffu.ua
Страна
Украина
Стадион
Тренер
Андрей Шевченко
А. Шевченко
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Кто может выйти на Евро, а кто потерял шансы, но может попасть через Лигу наций
#Евро-2020 (квалификация)
16 октября 2019, 00:05
Важный форвард Украины Беседин забанен за допинг на год. Возможно, его подставили врачи
#Артем Беседин
25 февраля, 18:15
Насыщенная неделя Зинченко: вышел на Евро, стал героем мемов, сделал предложение девушке
#Александр Зинченко
16 октября 2019, 22:46
Украина тоже мощно влетела на Евро: пропустила всего два мяча, обыграла Португалию
#Украина
14 октября 2019, 23:36
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
10 октября 2019, 12:53
«Я не доживу до завтрашнего дня». Как 20 лет назад ждали матча Россия – Украина
#Россия
08 октября 2019, 11:25
Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму
#Евро-2020 (квалификация)
08 сентября 2019, 11:50
Лунин – уникальный молодой вратарь. Выиграл ЧМ для Украины, принадлежит «Реалу», отразил пять пенальти
#Андрей Лунин
16 июня 2019, 11:45
Показать еще