Уго Льорис
№1
Вратарь
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 дек. 1986 (33) года
Рост
188
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Тоттенхэм
2
0
0
0