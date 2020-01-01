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Лента
Матч-центр
Моя команда
Уго Льорис
№1
Вратарь
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 дек. 1986 (33) года
Рост
188
Вес
78
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
франция. лига 1
франция. кубок
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Тоттенхэм
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