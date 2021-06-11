Чемпионат Европы
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Группа A
11.06.2021 11 июня 2021 пт 21:00
Турция
-:-
Италия
11.06.2021 11 июня 2021 пт 21:00
Турция
-
Италия
-
12.06.2021 12 июня 2021 сб 15:00
Уэльс
-:-
Швейцария
12.06.2021 12 июня 2021 сб 15:00
Уэльс
-
Швейцария
-
Группа B
12.06.2021 12 июня 2021 сб 18:00
Дания
-:-
Финляндия
12.06.2021 12 июня 2021 сб 18:00
Дания
-
Финляндия
-
12.06.2021 12 июня 2021 сб 21:00
Бельгия
-:-
Россия
12.06.2021 12 июня 2021 сб 21:00
Бельгия
-
Россия
-
Группа C
13.06.2021 13 июня 2021 вс 18:00
Австрия
-:-
Северная Македония
13.06.2021 13 июня 2021 вс 18:00
Австрия
-
Северная Македония
-
13.06.2021 13 июня 2021 вс 21:00
Нидерланды
-:-
Украина
13.06.2021 13 июня 2021 вс 21:00
Нидерланды
-
Украина
-
Группа D
13.06.2021 13 июня 2021 вс 15:00
Англия
-:-
Хорватия
13.06.2021 13 июня 2021 вс 15:00
Англия
-
Хорватия
-
14.06.2021 14 июня 2021 пн 15:00
Шотландия
-:-
Чехия
14.06.2021 14 июня 2021 пн 15:00
Шотландия
-
Чехия
-
Группа E
14.06.2021 14 июня 2021 пн 18:00
Польша
-:-
Словакия
14.06.2021 14 июня 2021 пн 18:00
Польша
-
Словакия
-
14.06.2021 14 июня 2021 пн 21:00
Испания
-:-
Швеция
14.06.2021 14 июня 2021 пн 21:00
Испания
-
Швеция
-
Группа F
15.06.2021 15 июня 2021 вт 18:00
Венгрия
-:-
Португалия
15.06.2021 15 июня 2021 вт 18:00
Венгрия
-
Португалия
-
15.06.2021 15 июня 2021 вт 21:00
Франция
-:-
Германия
15.06.2021 15 июня 2021 вт 21:00
Франция
-
Германия
-
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