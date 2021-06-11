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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Чемпионат Европы
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2020
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2010/2011
2008
1960
Этап:
чемпионат европы
лига наций. путь на евро-2020
чемпионат европы плей-офф
отборочные матчи к че-2016
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че
чемпионат европы финал
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Статистика
Календарь,
1 тур
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Группа A
11.06.2021
11 июня 2021
пт
21:00
Турция
-:-
Италия
11.06.2021
11 июня 2021
пт
21:00
Турция
-
Италия
-
12.06.2021
12 июня 2021
сб
15:00
Уэльс
-:-
Швейцария
12.06.2021
12 июня 2021
сб
15:00
Уэльс
-
Швейцария
-
Группа B
12.06.2021
12 июня 2021
сб
18:00
Дания
-:-
Финляндия
12.06.2021
12 июня 2021
сб
18:00
Дания
-
Финляндия
-
12.06.2021
12 июня 2021
сб
21:00
Бельгия
-:-
Россия
12.06.2021
12 июня 2021
сб
21:00
Бельгия
-
Россия
-
Группа C
13.06.2021
13 июня 2021
вс
18:00
Австрия
-:-
Северная Македония
13.06.2021
13 июня 2021
вс
18:00
Австрия
-
Северная Македония
-
13.06.2021
13 июня 2021
вс
21:00
Нидерланды
-:-
Украина
13.06.2021
13 июня 2021
вс
21:00
Нидерланды
-
Украина
-
Группа D
13.06.2021
13 июня 2021
вс
15:00
Англия
-:-
Хорватия
13.06.2021
13 июня 2021
вс
15:00
Англия
-
Хорватия
-
14.06.2021
14 июня 2021
пн
15:00
Шотландия
-:-
Чехия
14.06.2021
14 июня 2021
пн
15:00
Шотландия
-
Чехия
-
Группа E
14.06.2021
14 июня 2021
пн
18:00
Польша
-:-
Словакия
14.06.2021
14 июня 2021
пн
18:00
Польша
-
Словакия
-
14.06.2021
14 июня 2021
пн
21:00
Испания
-:-
Швеция
14.06.2021
14 июня 2021
пн
21:00
Испания
-
Швеция
-
Группа F
15.06.2021
15 июня 2021
вт
18:00
Венгрия
-:-
Португалия
15.06.2021
15 июня 2021
вт
18:00
Венгрия
-
Португалия
-
15.06.2021
15 июня 2021
вт
21:00
Франция
-:-
Германия
15.06.2021
15 июня 2021
вт
21:00
Франция
-
Германия
-
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