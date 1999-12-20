Абу Уаттара
№34
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
26 дек. 1999 (20) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019 19 окт. 2019 сб 21:00
был в запасе
Тулуза
2
Лилль
1
был в запасе
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
13.09.2019 13 сент. 2019 пт 20:00
был в запасе
Лилль
2
Анжер
1
был в запасе
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:00
Лилль
2 : 1
Нант
11.08.2019 11 авг. 2019 вс 16:00
был в запасе
Лилль
2
Нант
1
был в запасе