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Матч-центр
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Абу Уаттара
№34
Полузащитник
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Команда
Лилль
Гражданство
Буркина Фасо
Дата рождения
26 дек. 1999 (20) лет
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Лилль
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
2
Лилль
1
был в запасе
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Лилль
2 : 1
Анжер
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
был в запасе
Лилль
2
Анжер
1
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
Лилль
2 : 1
Нант
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Лилль
2
Нант
1
был в запасе