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Страна
Нидерланды
Стадион
Де Гролш Весте
Тренер
Рене Хак
Р. Хак
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2014/2015
2012/2013
Полевые игроки
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Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
0
игроков
0
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
0
полузащитников
0
нападающийов