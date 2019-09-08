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Турция
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Турция
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Сенол Гюнеш
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Сборные в тени Хабиба: Кейн и Роналду тащат, Зинченко поздравил голом маму
#Евро-2020 (квалификация)
08 сентября 2019, 11:50
Интересное о соперниках России. В директора Сербии стреляли, турки хитрят с высотой поля дома, тренер Венгрии тащит игроков 30+
#Лига наций
04 марта, 00:00
Футболисты поддержали войну в Сирии. В ответ - скандал, угрозы и оправдания
#Турция
14 октября 2019, 20:33
Возможно, Турция побеждает дома, потому что хитрит с расположением стадиона (да-да!)
#Турция
09 июня 2019, 10:41