Торган Азар
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Боруссия
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
29 марта 1993 (27) лет
Рост
174
Вес
69
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Боруссия
2
0
0
0
0