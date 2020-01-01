Тонни Вилена
№10
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 янв. 1995 (25) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
6
1
0
1
0