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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тонни Вилена
№10
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 янв. 1995 (25) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Краснодар
6
1
0
1
0