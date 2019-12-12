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Тонни Вилена
№10
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
3 янв. 1995 (25) лет
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2014/2015
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Хетафе
3 : 0
Краснодар
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Хетафе
3
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
Краснодар
1 : 0
Базель
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
18:50
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Базель
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Краснодар
3 : 1
Трабзонспор
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Краснодар
3
Трабзонспор
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Трабзонспор
0 : 2
Краснодар
90'
90'
90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
90'
минуты: 1' - 90'
Трабзонспор
0
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Краснодар
1 : 2
Хетафе
40'
40'
40'
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Хетафе
2
минуты: 1' - 90'
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Базель
5 : 0
Краснодар
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
Базель
5
Краснодар
0
минуты: 1' - 90'