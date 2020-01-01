Том Хитон
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 апр. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Астон Вилла
19
0
0
0