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Лента
Матч-центр
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Том Хитон
№1
Вратарь
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Англия
Дата рождения
15 апр. 1986 (34) года
Рост
188
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы квалификация
англия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2014/2015
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Астон Вилла
19
0
0
0