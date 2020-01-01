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Лента
Матч-центр
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Тиаго Силва
№2
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 сент. 1984 (35) лет
Рост
184
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСЖ
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