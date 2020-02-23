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Тиаго Силва
№2
Защитник
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Команда
ПСЖ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 сент. 1984 (35) лет
Рост
184
Вес
77
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
франция. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
ПСЖ
4 : 3
Бордо
23.02.2020
23 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
Амьен
4 : 4
ПСЖ
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Амьен
4
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
Лилль
0 : 2
ПСЖ
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
3
Монако
3
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
ПСЖ
4 : 1
Амьен
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 4
ПСЖ
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
ПСЖ
4
минуты: 1' - 90'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
Монпелье
1 : 3
ПСЖ
83'
83'
83'
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Монпелье
1
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
ПСЖ
2 : 0
Нант
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
23:05
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Нант
0
минуты: 1' - 90'
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
ПСЖ
2 : 0
Лилль
22.11.2019
22 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:30
Брест
1 : 2
ПСЖ
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Брест
1
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4 : 0
Марсель
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
Ницца
1 : 4
ПСЖ
18.10.2019
18 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 46'
Ницца
1
ПСЖ
4
минуты: 1' - 46'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
18:30
ПСЖ
4 : 0
Анжер
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
Бордо
0 : 1
ПСЖ
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Лион
0 : 1
ПСЖ
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Лион
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
ПСЖ
1 : 0
Страсбур
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
18:30
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
1
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
Метц
0 : 2
ПСЖ
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Метц
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
4 : 0
Тулуза
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
4
Тулуза
0
был в запасе
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
Ренн
2 : 1
ПСЖ
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
2
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
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