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Лента
Матч-центр
Моя команда
Хабиб – Гейджи
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Хабиб – Гейджи
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Бейсбол
Текстильщик
Иваново
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Сайт
Страна
Россия
Стадион
Текстильщик
Тренер
Сергей Павлов
С. Павлов
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок групповой этап
россия. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
Алексей Горюшкин
А. Горюшкин
Пол
32
1
2
0
0
0
Хызыр Аппаев
Х. Аппаев
Нап
30
1
1
0
1
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего
игроков
0
вратаря
0
защитников
1
полузащитник
1
нападающий