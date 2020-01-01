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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тайсон (Тайсон Барселлос)
№28
Нападающий
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Команда
Шахтер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 янв. 1988 (32) года
Рост
172
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Шахтер
3
0
1
1
0