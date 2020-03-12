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Лента
Матч-центр
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Тайсон (Тайсон Барселлос)
№28
Нападающий
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Команда
Шахтер
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 янв. 1988 (32) года
Рост
172
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 88'
Вольфсбург
1
Шахтер
2
минуты: 1' - 88'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
Бенфика
3 : 3
Шахтер
83'
83'
83'
27.02.2020
27 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Бенфика
3
Шахтер
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Шахтер
2
Бенфика
1
минуты: 1' - 90'