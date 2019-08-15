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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Материалы
Женская бригада судей впервые отработала матч еврокубка. Пенальти, два отмененных гола и очень спорный момент
#Стефани Фраппар
15 августа 2019, 00:45
Перед Суперкубком УЕФА-2020 играла официальная мелодия Евро-2008. Ее написал автор саундтрека к фильму «127 часов»
#Суперкубок УЕФА
24 сентября, 22:33
#новости спорта
«Севилья» в пятый раз подряд проиграла Суперкубок УЕФА
25 сентября, 00:41
«Бавария» выиграла Суперкубок УЕФА 🏆
25 сентября, 00:31
Матч за Суперкубок УЕФА пройдет со зрителями. На стадион впустят 30%
25 августа, 16:27
Очевидно, что у Лэмпарда в «Челси» пока получаются только оправдания
#Фрэнк Лэмпард
18 августа 2019, 23:35
К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
#Адриан
15 августа 2019, 12:20
«Челси» три раза подряд проиграл Суперкубок УЕФА. Во всех играх участвовал Лэмпард
#Фрэнк Лэмпард
15 августа 2019, 08:50
В Суперкубке УЕФА все смотрели на Жоржиньо. На его футболке неправильно написали фамилию
#Жоржиньо
15 августа 2019, 00:44