Суперкубок Англии
Англия
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Результаты
Результаты,
Финал
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:30
Арсенал
1(5) : 1(4)
Ливерпуль
29.08.2020 29 авг. 2020 сб 18:30
Арсенал
1(5)
Ливерпуль
1(4)