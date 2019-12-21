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Матч-центр
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Матиас Суарес
№24
Защитник
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Команда
Монпелье
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
24 июня 1996 (23) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
был в запасе
Монпелье
4
Брест
0
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Дижон
2 : 2
Монпелье
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
был в запасе
Дижон
2
Монпелье
2
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
Монпелье
3 : 0
Тулуза
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
19:00
был в запасе
Монпелье
3
Тулуза
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Страсбур
1 : 0
Монпелье
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Страсбур
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
Марсель
1 : 1
Монпелье
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
18:30
был в запасе
Марсель
1
Монпелье
1
был в запасе
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
Монпелье
1 : 0
Лион
27.08.2019
27 авг. 2019
вт
20:00
был в запасе
Монпелье
1
Лион
0
был в запасе
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Монпелье
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
1
Монпелье
1
был в запасе