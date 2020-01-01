Хын-Мин Сон
№7
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
8 июля 1992 (27) лет
Рост
183
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тоттенхэм
20
9
7
0
2