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Лента
Матч-центр
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Хын-Мин Сон
№7
Нападающий
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Команда
Тоттенхэм
Гражданство
Южная Корея
Дата рождения
8 июля 1992 (27) лет
Рост
183
Вес
76
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
германия. бундеслига
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Тоттенхэм
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