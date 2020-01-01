Слован
Либерец
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Чехия
Стадион
У Нисы
Тренер
Жолт Горняк
Ж. Горняк
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
Сезон:
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
11
Давид Говорка Д. Говорка
Защ
26
4
0
0
0
0
22
Петр Шевчик П. Шевчик
Пол
26
4
1
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
2
игроков
2
Всего игроков
0
вратаря
1
защитник
1
полузащитник
0
нападающийов