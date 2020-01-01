Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Скендербеу
Корча
Подписаться
Сайт
Страна
Албания
Стадион
Шкендербеу
Тренер
Мирел Йоса
М. Йоса
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
Полевые игроки
Поз
Воз
В
И
Г
П
Ж
К
19
Тефик Османи
Т. Османи
Защ
35
1
0
0
0
0
Вратари
Поз
Воз
В
И
Проп
П
Ж
К
1
игроков
1
Всего
игроков
0
вратаря
1
защитник
0
полузащитников
0
нападающийов