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Лента
Матч-центр
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Симон Миньоле
№88
Вратарь
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Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 авг. 1988 (31) год
Рост
193
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2015/2016
2014/2015
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
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Брюгге
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