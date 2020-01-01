Симон Миньоле
№88
Вратарь
Подписаться
Команда
Брюгге
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
6 авг. 1988 (31) год
Рост
193
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Брюгге
1
1
0
0