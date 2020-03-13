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Сильвестр Игбун
№44
Нападающий
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Команда
Динамо
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
8 сент. 1990 (29) лет
Рост
173
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
минуты: 84' - 90'
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 84' - 90'
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
минуты: 88' - 90'
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 88' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 80'
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 80'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 73'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 73'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 81'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 81'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
90'
90'
90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
88'
88'
88'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
33'
33'
33'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
50', 63'
50', 63'
50', 63'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
50', 63'
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
Уфа
2 : 0
Ростов
40', 79'
40', 79'
40', 79'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:30
40', 79'
минуты: 1' - 82'
Уфа
2
Ростов
0
минуты: 1' - 82'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 60'
Арсенал
1
Уфа
0
минуты: 1' - 60'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
21:30
минуты: 1' - 71'
Сочи
0
Уфа
0
минуты: 1' - 71'
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 1
Крылья Советов
27.07.2019
27 июля 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
Уфа
2 : 3
Краснодар
65'
65'
65'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Уфа
2
Краснодар
3
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
Урал
3 : 2
Уфа
13.07.2019
13 июля 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Урал
3
Уфа
2
минуты: 1' - 90'