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Лента
Матч-центр
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Даниил Сикан
№45
Нападающий
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Команда
Шахтер
Гражданство
Украина
Дата рождения
16 апр. 2001 (19) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Вольфсбург
1 : 2
Шахтер
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Вольфсбург
1
Шахтер
2
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Шахтер
2 : 1
Бенфика
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
был в запасе
Шахтер
2
Бенфика
1
был в запасе