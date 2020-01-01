Сеск Фабрегас
№44
Полузащитник
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Команда
Монако
Гражданство
Испания
Дата рождения
4 мая 1987 (33) года
Рост
175
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Монако
12
0
3
0
1