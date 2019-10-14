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Серж Гнабри
№22
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 июля 1995 (24) года
Рост
173
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Gucci придумал для жокеев безработный официант − теперь это любимый бренд твоих любимых звезд
#одежда
14 октября 2019, 17:03
Каждый матч Гнабри в Лондоне – воспоминание об «Арсенале»
#Серж Гнабри
26 февраля, 12:20
Два гола «Баварии» – это два провала Аспиликуэты
#Сесар Аспиликуэта
26 февраля, 01:07
Гнабри мечтал побить рекорды Болта и подсмотрел празднование голов из НБА. А мог вообще бросить футбол
#Серж Гнабри
02 октября 2019, 12:39
7:2 – так «Бавария» избила финалиста ЛЧ. А летом Ковач был на грани увольнения
#Лига чемпионов
02 октября 2019, 00:59