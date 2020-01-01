Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Серж Гнабри
№22
Нападающий
Подписаться
Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 июля 1995 (24) года
Рост
173
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига чемпионов плей-офф
германия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бавария
22
11
9
0
0