Серж Гнабри
№22
Нападающий
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Команда
Бавария
Гражданство
Германия
Дата рождения
14 июля 1995 (24) года
Рост
173
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бавария
22
11
9
0
0