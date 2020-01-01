Серхио Рамос
№4
Защитник
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Команда
Реал
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 марта 1986 (34) года
Рост
183
Вес
73
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Реал
25
5
0
7
0