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Серхио Агуэро
№10
Нападающий
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
2 июня 1988 (31) год
Рост
172
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
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Манчестер Сити
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