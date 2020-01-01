Серхио Агуэро
№10
Нападающий
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Команда
Манчестер Сити
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
2 июня 1988 (31) год
Рост
172
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
19
16
3
1
0