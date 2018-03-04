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Сердер Сердеров
№28
Нападающий
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Команда
Краковия
Гражданство
Россия
Дата рождения
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2017/2018
2014/2015
4.03.2018
4 марта 2018
вс
13:00
Енисей
3 : 0
Авангард
4.03.2018
4 марта 2018
вс
13:00
минуты: 68' - 90'
Енисей
3
Авангард
0
минуты: 68' - 90'
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 1
Балтика
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 82' - 90'
Енисей
1
Балтика
1
минуты: 82' - 90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Спартак-2
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Енисей
2
Спартак-2
1
минуты: 1' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
Енисей
2 : 0
Тамбов
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 58'
Енисей
2
Тамбов
0
минуты: 1' - 58'
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
Оренбург
1 : 0
Енисей
8.11.2017
8 нояб. 2017
ср
17:00
минуты: 76' - 90'
Оренбург
1
Енисей
0
минуты: 76' - 90'
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
13:00
Енисей
0 : 0
Сибирь
4.11.2017
4 нояб. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 74'
Енисей
0
Сибирь
0
минуты: 1' - 74'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
Тюмень
1 : 1
Енисей
80'
80'
80'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
14:00
минуты: 65' - 90'
Тюмень
1
Енисей
1
минуты: 65' - 90'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Шинник
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 77' - 90'
Енисей
4
Шинник
1
минуты: 77' - 90'
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
Волгарь
1 : 2
Енисей
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
16:00
минуты: 1' - 57'
Волгарь
1
Енисей
2
минуты: 1' - 57'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
Енисей
4 : 1
Химки
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 73'
Енисей
4
Химки
1
минуты: 1' - 73'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
Томь
1 : 1
Енисей
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Енисей
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
Енисей
1 : 0
Крылья Советов
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 71'
Енисей
1
Крылья Советов
0
минуты: 1' - 71'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
Нижний Новгород
0 : 2
Енисей
30'
30'
30'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
15:00
30'
минуты: 1' - 66'
Нижний Новгород
0
Енисей
2
минуты: 1' - 66'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
Енисей
4 : 0
Луч
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
13:00
был в запасе
Енисей
4
Луч
0
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
Кубань
1 : 1
Енисей
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
20:00
минуты: 1' - 46'
Кубань
1
Енисей
1
минуты: 1' - 46'
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
Енисей
1 : 0
Ротор
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
13:00
минуты: 56' - 90'
Енисей
1
Ротор
0
минуты: 56' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Факел
1 : 3
Енисей
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
минуты: 1' - 63'
Факел
1
Енисей
3
минуты: 1' - 63'
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
Енисей
2 : 1
Зенит-2
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
13:00
минуты: 66' - 90'
Енисей
2
Зенит-2
1
минуты: 66' - 90'
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
Авангард
0 : 4
Енисей
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
17:00
минуты: 65' - 90'
Авангард
0
Енисей
4
минуты: 65' - 90'
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
Балтика
0 : 5
Енисей
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
20:00
минуты: 72' - 90'
Балтика
0
Енисей
5
минуты: 72' - 90'
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