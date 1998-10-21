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Тео Сент-Люс
№3
Защитник
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Команда
Ним
Гражданство
Франция
Дата рождения
20 окт. 1998 (21) год
Рост
181
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Ним
0 : 1
Нант
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Ним
0
Нант
1
был в запасе
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
Ним
0 : 4
Лион
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
22:45
был в запасе
Ним
0
Лион
4
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Анжер
1 : 0
Ним
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Анжер
1
Ним
0
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Ним
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Реймс
0
Ним
0
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
Ним
1 : 1
Амьен
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Ним
1
Амьен
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Монако
2 : 2
Ним
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Монако
2
Ним
2
был в запасе
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
ПСЖ
3 : 0
Ним
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
22:00
минуты: 89' - 90'
ПСЖ
3
Ним
0
минуты: 89' - 90'