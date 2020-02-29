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Шейн Лонг
№7
Нападающий
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Команда
Саутгемптон
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
22 янв. 1987 (33) года
Рост
180
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
Вест Хэм
3 : 1
Саутгемптон
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Вест Хэм
3
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
8'
8'
8'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
8'
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
минуты: 1' - 90'
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
Саутгемптон
1 : 2
Бернли
15.02.2020
15 февр. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
1
Бернли
2
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Ливерпуль
4 : 0
Саутгемптон
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Ливерпуль
4
Саутгемптон
0
минуты: 1' - 90'
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Кристал Пэлас
0 : 2
Саутгемптон
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
минуты: 1' - 90'
Кристал Пэлас
0
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 90'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 3
Вулверхэмптон
35'
35'
35'
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
35'
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Вулверхэмптон
3
минуты: 1' - 90'
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
Лестер Сити
1 : 2
Саутгемптон
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 78'
Лестер Сити
1
Саутгемптон
2
минуты: 1' - 78'
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
Саутгемптон
1 : 0
Тоттенхэм
1.01.2020
1 янв. 2020
ср
18:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Тоттенхэм
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
0 : 1
Вест Хэм
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
0
Вест Хэм
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Саутгемптон
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Ньюкасл Юнайтед
2
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 90'
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Саутгемптон
2 : 1
Норвич Сити
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Саутгемптон
2
Норвич Сити
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
Саутгемптон
2 : 1
Уотфорд
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:30
был в запасе
Саутгемптон
2
Уотфорд
1
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
Арсенал
2 : 2
Саутгемптон
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
18:00
минуты: 73' - 90'
Арсенал
2
Саутгемптон
2
минуты: 73' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
Манчестер Сити
2 : 1
Саутгемптон
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
18:00
был в запасе
Манчестер Сити
2
Саутгемптон
1
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
0 : 9
Лестер Сити
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
0
Лестер Сити
9
был в запасе
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
Саутгемптон
1 : 4
Челси
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 73'
Саутгемптон
1
Челси
4
минуты: 1' - 73'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Тоттенхэм
2 : 1
Саутгемптон
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Тоттенхэм
2
Саутгемптон
1
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Борнмут
3
был в запасе
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