Сейду Думбия
№22
Нападающий
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Команда
Жирона
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
31 дек. 1987 (32) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Жирона
6
2
0
2
0