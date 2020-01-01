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Лента
Матч-центр
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Сейду Думбия
№22
Нападающий
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Команда
Жирона
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
31 дек. 1987 (32) года
Рост
178
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
россия. премьер-лига
италия. серия а
россия. кубок
лига чемпионов
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
Испания. Примера - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Жирона
6
2
0
2
0