Себастьян Роде
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 окт. 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Айнтрахт
2
0
0
0
0