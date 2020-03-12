Себастьян Роде
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 окт. 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020 12 марта 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'