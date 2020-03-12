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Лента
Матч-центр
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Себастьян Роде
№17
Полузащитник
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Германия
Дата рождения
11 окт. 1990 (29) лет
Рост
179
Вес
89
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
лига европы плей-офф
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2013/2014
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
Айнтрахт
0 : 3
Базель
12.03.2020
12 марта 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
0
Базель
3
минуты: 1' - 90'
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Зальцбург
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Айнтрахт
4
Зальцбург
1
минуты: 1' - 90'