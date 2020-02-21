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Брендан Шардонне
№5
Защитник
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Команда
Брест
Гражданство
Франция
Дата рождения
22 дек. 1994 (25) лет
Рост
181
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
Ницца
2 : 2
Брест
21.02.2020
21 февр. 2020
пт
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Брест
2
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
Брест
3 : 2
Сент-Этьен
51'
51'
51'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Брест
3
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Ренн
0 : 0
Брест
50'
50'
50'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Брест
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
Брест
1 : 1
Бордо
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
21:00
был в запасе
Брест
1
Бордо
1
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
3 : 0
Брест
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Дижон
3
Брест
0
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Брест
2 : 1
Амьен
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Брест
2
Амьен
1
был в запасе
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
Тулуза
2 : 5
Брест
11.01.2020
11 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
2
Брест
5
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монпелье
4 : 0
Брест
28'
28'
28'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Монпелье
4
Брест
0
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Брест
5 : 0
Страсбур
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
был в запасе
Брест
5
Страсбур
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
Брест
1 : 1
Нант
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
22:00
был в запасе
Брест
1
Нант
1
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Дижон
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Дижон
0
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Брест
2 : 0
Метц
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Метц
0
был в запасе
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
Брест
2 : 2
Лион
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
20:00
был в запасе
Брест
2
Лион
2
был в запасе
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
Брест
0 : 0
Ренн
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
0
Ренн
0
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
Ним
3 : 0
Брест
15'
15'
15'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ним
3
Брест
0
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 0
Реймс
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Брест
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
Сент-Этьен
1 : 1
Брест
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
16:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Брест
1
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
Брест
1 : 1
Тулуза
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
21:00
был в запасе
Брест
1
Тулуза
1
был в запасе