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Лента
Матч-центр
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Санти Касорла
№19
Полузащитник
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Команда
Вильярреал
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 дек. 1984 (35) лет
Рост
168
Вес
64
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
англия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Вильярреал
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