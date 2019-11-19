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Румыния
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У Румынии, Андорры и Молдавии очень (очень!) похожие флаги. Как их быстро различать?
#Евро-2020 (квалификация)
19 ноября 2019, 20:06
Гениальный ход Румынии: десятки тысяч детей на стадионе, который дисквалифицировали
#Румыния
15 октября 2019, 22:36
Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку
#Янис Хаджи
09 июля 2019, 22:06
Почему мы надолго запомним этот молодежный Евро U-21
#Евро-2019 (U-21)
30 июня 2019, 23:35