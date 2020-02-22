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Рубен Агилар
№12
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 апр. 1993 (27) лет
Рост
172
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
Дижон
1 : 1
Монако
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
Монако
1 : 0
Монпелье
14.02.2020
14 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Монпелье
0
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
Амьен
1 : 2
Монако
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Амьен
1
Монако
2
был в запасе
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
Монако
1 : 0
Анжер
4.02.2020
4 февр. 2020
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
Ним
3 : 1
Монако
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
22:00
был в запасе
Ним
3
Монако
1
был в запасе
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
Монако
1 : 3
Страсбур
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
22:00
был в запасе
Монако
1
Страсбур
3
был в запасе
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
Монако
1 : 4
ПСЖ
15.01.2020
15 янв. 2020
ср
23:00
был в запасе
Монако
1
ПСЖ
4
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
ПСЖ
3 : 3
Монако
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
23:00
минуты: 82' - 90'
ПСЖ
3
Монако
3
минуты: 82' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
Монако
5 : 1
Лилль
70'
70'
70'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Монако
5
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
Анжер
0 : 0
Монако
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Анжер
0
Монако
0
был в запасе
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
Монако
3 : 0
Амьен
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
22:00
был в запасе
Монако
3
Амьен
0
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
Тулуза
1 : 2
Монако
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
1
Монако
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
Бордо
2 : 1
Монако
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Бордо
2
Монако
1
был в запасе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
Сент-Этьен
1 : 0
Монако
90'
90'
90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
23:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Монако
0
был в запасе
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
Нант
0 : 1
Монако
25.10.2019
25 окт. 2019
пт
21:45
был в запасе
Нант
0
Монако
1
был в запасе
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
Монпелье
3 : 1
Монако
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монпелье
3
Монако
1
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
Монако
4 : 1
Брест
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
21:00
был в запасе
Монако
4
Брест
1
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
Реймс
0 : 0
Монако
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
Монако
3 : 4
Марсель
42'
42'
42'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Монако
3
Марсель
4
минуты: 1' - 90'
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