Рубен Лофтус-Чик
№12
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 янв. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:30
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
22.02.2020 22 февр. 2020 сб 15:30
был в запасе
Челси
2
Тоттенхэм
1
был в запасе