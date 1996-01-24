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Лента
Матч-центр
Моя команда
Рубен Лофтус-Чик
№12
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
23 янв. 1996 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:30
Челси
2 : 1
Тоттенхэм
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
15:30
был в запасе
Челси
2
Тоттенхэм
1
был в запасе