Росс Баркли
№8
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 дек. 1993 (26) лет
Рост
191
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Челси
3
2
1
0
0