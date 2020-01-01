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Лента
Матч-центр
Моя команда
Росс Баркли
№8
Полузащитник
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Команда
Челси
Гражданство
Англия
Дата рождения
5 дек. 1993 (26) лет
Рост
191
Вес
85
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
Англия. Кубок - 2019/2020
Команда
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Челси
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