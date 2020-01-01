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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Нойштедтер
№15
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1988 (32) года
Рост
190
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
чемпионат европы
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
Россия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Динамо
12
0
1
3
0