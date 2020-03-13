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Роман Нойштедтер
№15
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1988 (32) года
Рост
190
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
чемпионат европы
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
минуты: 63' - 90'
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 63' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Зенит
3 : 0
Динамо
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
Локомотив
1 : 2
Динамо
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
90'
90'
90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
2
Ростов
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 53'
Динамо
1
Ахмат
1
минуты: 1' - 53'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
29'
29'
29'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
72'
72'
72'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
был в запасе
Оренбург
2
Динамо
0
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
был в запасе
Ростов
3
Динамо
0
был в запасе
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Динамо
2
Сочи
3
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
Крылья Советов
0 : 0
Динамо
30.08.2019
30 авг. 2019
пт
20:00
был в запасе
Крылья Советов
0
Динамо
0
был в запасе
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
Тамбов
0 : 2
Динамо
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Динамо
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 2
Локомотив
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Локомотив
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Динамо
0 : 2
Зенит
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
был в запасе
Динамо
0
Зенит
2
был в запасе