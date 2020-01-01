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Лента
Матч-центр
Моя команда
Родриго (Родриго Морено)
№17
Нападающий
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 марта 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
отборочные матчи к че-2016
лига европы квалификация
лига чемпионов
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Валенсия
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