Родриго (Родриго Морено)
№17
Нападающий
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Команда
Валенсия
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 марта 1991 (29) лет
Рост
180
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Валенсия
1
0
0
0
0