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Гидо Родригес
№21
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
12 апр. 1994 (26) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2019/2020
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
минуты: 73' - 90'
Бетис
2
Реал
1
минуты: 73' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
Леганес
0 : 0
Бетис
36'
36'
36'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Леганес
0
Бетис
0
минуты: 1' - 90'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 3
Барселона
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 86'
Бетис
2
Барселона
3
минуты: 1' - 86'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
Эйбар
1 : 1
Бетис
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
16:00
был в запасе
Эйбар
1
Бетис
1
был в запасе
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
Хетафе
1 : 0
Бетис
26.01.2020
26 янв. 2020
вс
18:00
был в запасе
Хетафе
1
Бетис
0
был в запасе
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
Бетис
3 : 0
Реал Сосьедад
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
16:00
был в запасе
Бетис
3
Реал Сосьедад
0
был в запасе