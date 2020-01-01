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Лента
Матч-центр
Моя команда
Робин ван Перси
№32
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
6 авг. 1983 (36) лет
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
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Фейеноорд
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