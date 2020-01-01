Робин ван Перси
№32
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
6 авг. 1983 (36) лет
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Фейеноорд
1
0
0
0
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