Робин ван Перси
№32
Нападающий
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Команда
Фейеноорд
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
6 авг. 1983 (36) лет
Рост
185
Вес
79
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:30
Фейеноорд
1 : 1
Тренчин
16.08.2018 16 авг. 2018 чт 21:30
минуты: 1' - 90'
Фейеноорд
1
Тренчин
1
минуты: 1' - 90'