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Лента
Матч-центр
Моя команда
Робин Ольсен
№90
Вратарь
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Команда
Кальяри
Гражданство
Швеция
Дата рождения
8 янв. 1990 (30) лет
Рост
198
Вес
86
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Кальяри
14
0
0
1