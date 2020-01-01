Робин Ольсен
№90
Вратарь
Подписаться
Команда
Кальяри
Гражданство
Швеция
Дата рождения
8 янв. 1990 (30) лет
Рост
198
Вес
86
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
П
Ж
Кр
Кальяри
14
0
0
1