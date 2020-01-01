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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роберто Сольдадо
№9
Нападающий
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Команда
Гранада
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 мая 1985 (35) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2016/2017
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
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Гранада
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