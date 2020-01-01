Роберто Сольдадо
№9
Нападающий
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Команда
Гранада
Гражданство
Испания
Дата рождения
27 мая 1985 (35) лет
Рост
179
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Испания. Примера - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Гранада
22
2
4
10
0